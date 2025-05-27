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        Kliniğinde tedavi ettiği sahipsiz hayvanları sahiplendiriyor

        İslahiye ilçesinde veteriner hekim Yusuf Yıldızgil, kliniğine tedavisi için getirilen sahipsiz hayvanları ücretsiz olarak tedavisini yaptıktan sonra hayvanları sahiplendiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 14:37 Güncelleme: 27.05.2025 - 14:40
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        Kliniğinde tedavi ettiği sahipsiz hayvanları sahiplendiriyor
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        İslahiye ilçesinde veteriner hekim Yusuf Yıldızgil, kliniğine tedavisi için getirilen sahipsiz hayvanları ücretsiz olarak tedavisini yaptıktan sonra hayvanları sahiplendiriyor.

        İslahiye Fevziçakmak Mahallesi, Reyhanlı Caddesinde faaliyet gösteren veteriner hekim Yusuf Yıldızgil, sokak hayvanlarını ücretsiz tedavi ediyor.

        Yıldızgil, tedavisi tamamlanana hayvanları ise ücretsiz sahiplendiriyor.

        Yıldızgil, açıklamasında, her türlü hayvana baktıklarını ifade ederek, "Yardıma muhtaç tüm hayvanları kabul ediyoruz. Sahiplendirdiğimiz kişilerin kayıtlarını tutup hayvanların sonrası için de takiplerini yapıyoruz." dedi.

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        Galeri

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