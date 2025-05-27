Kliniğinde tedavi ettiği sahipsiz hayvanları sahiplendiriyor

Yıldızgil, açıklamasında, her türlü hayvana baktıklarını ifade ederek, "Yardıma muhtaç tüm hayvanları kabul ediyoruz. Sahiplendirdiğimiz kişilerin kayıtlarını tutup hayvanların sonrası için de takiplerini yapıyoruz." dedi.

İslahiye ilçesinde veteriner hekim Yusuf Yıldızgil, kliniğine tedavisi için getirilen sahipsiz hayvanları ücretsiz olarak tedavisini yaptıktan sonra hayvanları sahiplendiriyor.

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