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        Müşteri temsilciliği için eğitilen yapay zeka, firmaya da müşteriye de katkı sağlıyor

        ÖMER FARUK SALMAN - Gaziantep'te faaliyet gösteren bir yazılım firması, yapay zekayla desteklediği yazılımla WhatsApp hattı üzerinden kullanıcılara müşteri temsilciliği hizmeti sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 11:35 Güncelleme: 28.05.2025 - 11:35
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        Müşteri temsilciliği için eğitilen yapay zeka, firmaya da müşteriye de katkı sağlıyor
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        ÖMER FARUK SALMAN - Gaziantep'te faaliyet gösteren bir yazılım firması, yapay zekayla desteklediği yazılımla WhatsApp hattı üzerinden kullanıcılara müşteri temsilciliği hizmeti sağlıyor.

        Gaziantepli yazılımcılar tarafından yapay zeka desteğiyle geliştirilen yazılım, ChatBot teknolojisiyle birleştirilerek işletmelerde danışma hizmeti sunuyor.

        WhatsApp ile entegre çalışan bu yazılım sayesinde vatandaşlar mesaj yoluyla firmalara istedikleri zaman ulaşabiliyor ve sistem 24 saat müşterilere danışma hizmeti verebiliyor.

        Firmaya özel olarak eğitilebilen yapay zeka, müşterilere danışmanın yanı sıra satış desteği için de önerilerde bulunuyor.

        İşletmelerde birden fazla personelin yaptığı işin yerini alan yazılım, müşteri iletişimini kolaylaştırarak firmalara zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor.

        Badex Yazılım Yöneticisi Kemal Erdoğan, AA muhabirine, yaklaşık 1,5 yıldır çalışmalarını yapay zeka temelli projelere yoğunlaştırdıklarını belirtti.

        Bu kapsamda müşteri temsilciliği ve danışmanlık hizmeti sağlayacak bir yapay zeka yazılımı geliştirdiklerini, yazılımı farklı sektörlere göre eğiterek kullanılabilir hale getirdiklerini aktaran Erdoğan, şu anda Türkiye'nin farklı illerinde yaklaşık 100 firmanın bu hizmetten faydalandığını söyledi.

        Gaziantep'teki bir alışveriş merkezinin de kullanıcılar arasında yer aldığını ve daha önce danışma personelinin verdiği hizmeti artık yapay zekanın üstlendiğini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

        "Eskiden danışmaya 'Mescit nerede?', 'Lavabo nerede?', 'Şu marka geldi mi?' gibi sorular soruluyordu ve bu sorulara danışmadaki kişiler yanıt veriyordu. Ancak şu anda bu sorulara WhatsApp üzerinden yapay zeka cevap veriyor. Kampanya modülü de var; mağazalarda indirim ve kampanya olduğunda sistem, veri tabanındaki numaralara otomatik olarak bilgi verebiliyor. Listede olmayan numaralar ise eklenebiliyor."

        - Müşteriyi karşılıyor, satışa yönlendiriyor

        Yapay zekanın tüm verileri detaylı biçimde süzerek kullanıcıya yanıt verdiğini aktaran Erdoğan, "Bir e-ticaret firmasında müşteriyi karşılamak için 4-5 kişi çalışıyor. 'Bu üründen kaldı mı?', 'Farklı rengi var mı?' gibi sorularla ilgileniyorlar. Bizim yazılımımız bu işlemleri tek başına yapabiliyor. Panel üzerinden firma kendi ürünlerini, ismini ve diğer bilgilerini sisteme giriyor, yapay zeka bu bilgilerle eğitiliyor. Bu veriler doğrultusunda müşterilere yanıt veriyor, sürecin sonunda ise satışa yönelik yönlendirmeler yapıyor." dedi.

        Hizmet sektörü, e-ticaret, restoran ve güzellik merkezleri gibi birçok alanda hizmet verdiklerini bildiren Erdoğan, yapay zekanın yabancı dillere de yanıt verebildiğini kaydetti.

        - Müşteri ihtiyacını tespit ediyor

        Sadece Gaziantep'te değil, Türkiye genelinde ve yurt dışında da müşterilerinin bulunduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

        "Örneğin İstanbul gibi büyük bir şehirde ya da farklı bir yerde insanlar bir talep oluşturduğunda, saç ekimi yapan bir firmamız üzerinden düşünelim. Yurt dışından yazan yabancı müşterilere de sistem o dillerde cevap verebiliyor. Eğer hazır bir paket varsa onu sunuyor, ürün detaylarını anlatıyor. Kullanıcının IP’sinden özelliklerini çekerek müşterinin talebine göre ürün tanıtımı yapıyor ve satışa dönüştürüyor."

        Erdoğan, yapay zekanın çalıştıkları birçok firmada birden fazla personelin yerini aldığına işaret ederek, "Yapay zeka 5 personele kadar kişinin işini yapabiliyor. Bugün 5 personelin maliyeti yaklaşık 150 bin lira. Ancak bu sistemin aylık kullanım bedeli yalnızca 100 dolar. Her açıdan müşteri için yüzde 100 kar sağlıyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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