Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 15:30 Güncelleme: 28.05.2025 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

        Yürütülen fiziki ve teknik takip sonucu Şehitkamil ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen A.B. ve O.K'ye ait ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.

        Operasyonda ziynet eşyası, 17 ruhsatsız tabanca, 450 fişek, 42 şarjör ve 95 muhtelif tabanca parçaları ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Valilikten paylaşılan görüntüde, ev ve iş yerlerinde arama yapılması, aramalarda tabanca, ziynet eşyası ve bir miktar para ele geçirilmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        Sosyal medyada tepki çekmişti! Ayaklarıyla salata yıkamıştı!
        Sosyal medyada tepki çekmişti! Ayaklarıyla salata yıkamıştı!
        Saldırıların 600. günü! 'Trump'a Netanyahu'ya baskı yap' çağrısı
        Saldırıların 600. günü! 'Trump'a Netanyahu'ya baskı yap' çağrısı
        Alonso'nun yeni prensi!
        Alonso'nun yeni prensi!
        İstanbul'daki kanlı pusuda husumet iddiası!
        İstanbul'daki kanlı pusuda husumet iddiası!
        Ünlüler sıradan bir hayat yaşasaydı hangi mesleği yapardı?
        Ünlüler sıradan bir hayat yaşasaydı hangi mesleği yapardı?
        TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama
        TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        "Hayatının film olmasını istiyoruz"
        "Hayatının film olmasını istiyoruz"
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Kremlin'den Trump'a: Minnettarız
        Kremlin'den Trump'a: Minnettarız
        Zeki Amdouni için umutlu bekleyiş!
        Zeki Amdouni için umutlu bekleyiş!
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?

        Benzer Haberler

        Gaziantep Valiliğinden bir okulda manevi değerleri zedeleyerek satış yapıld...
        Gaziantep Valiliğinden bir okulda manevi değerleri zedeleyerek satış yapıld...
        Gaziantep'te 'silah kaçakçılığı'na 2 tutuklama
        Gaziantep'te 'silah kaçakçılığı'na 2 tutuklama
        Gaziantep'te 10 kilo 400 gram skunk ele geçirildi
        Gaziantep'te 10 kilo 400 gram skunk ele geçirildi
        Gaziantepli baklavacılarda bayram telaşı başladı
        Gaziantepli baklavacılarda bayram telaşı başladı
        Gaziantep FK, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama