GSO ile GAÜN arasında bilimsel iş birliği protokolü imzalandı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) arasında "Bilimsel İş Birliği Protokolü" imzalandı.

GSO'dan yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen protokol, üniversitenin akademik bilgi birikimi ve araştırma altyapısı ile sanayinin uygulama deneyiminin birleştirilmesi amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, üniversite ve sanayi arasındaki iş birliklerinin yalnızca bir görev değil, aynı zamanda ülkenin kalkınması adına büyük bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Sanayi ile geliştirilen projelerin üniversite için stratejik önem taşıdığını bildiren Doğan, özellikle Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu'nun bu alandaki örnek modellerden biri olduğunu kaydetti.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ise GAÜN ile gerçekleştirilen protokolün sadece iki kurum arasında atılan bir imzadan ibaret olmadığını, akademi ve bilimin sanayiyle el ele vererek daha iyi bir geleceğin inşasına yönelik güçlü bir adım olduğunu ifade etti.