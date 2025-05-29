Araban'da "Hayat boyu öğrenme şenlikleri" başladı

Valilik koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen şenliklerde, Büyükşehir Belediyesine bağlı GASMEK kurslarında ve Halk Eğitim Merkezinde eğitim gören kursiyerler tarafından hazırlanan ürünlerin ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan ve ilgililer tarafından gerçekleştirildi.

Araban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Halk Eğitim Merkezinde çeşitli alanlarda eğitim alan kursiyerler için "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen hayat boyu öğrenme şenlikleri, Recep Tayyip Erdoğan Parkında başladı.

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