Gaziantep'te "Ufuk Avrupa bilgi günü" programı

Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK ve Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) iş birliğinde "Ufuk Avrupa bilgi günü" programı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, GAÜN ev sahipliğinde tüm gün sürecek olan etkinlik kapsamında, MSCA, Küme 5, İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu- New European Bauhaus (NEB), Küme 6, EIC, EIT, ERC ve Widening Alanları çağrılarına yönelik detaylı bilgilendirmeler yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentteki 4 üniversiteyi bilim şehri yapma azim ve kararlılığında olduklarını belirtti.

Çocukların doğru yetiştirilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Şahin, "Gençlerin bilgiye ulaşması için dile ulaşması lazım. Hocalarımıza ve ekibine çok güveniyoruz. Bu coğrafyanın çocukları çok çalışmak zorunda. Bizim teoriği ve pratiği yönetmemiz gerekiyor. Bilgiyi, zamanı, insanı ve parayı yönetelim dediğinizde bunu yönetmemiz lazım. Sistem, plan, hız ve bunun koordinasyonunu sağladığımızda bizi kimse tutamaz. Genetik kodlarımız, kabiliyetimiz ve becerimiz çok yüksek." dedi.