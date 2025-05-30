Gaziantep'te tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik suçuna yönelik 3 iş yerine operasyon düzenlendi.

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