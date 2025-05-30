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        Gaziantep'te tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Gaziantep'te gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 09:38 Güncelleme: 30.05.2025 - 09:38
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        Gaziantep'te tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Gaziantep'te gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik suçuna yönelik 3 iş yerine operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 4 pos cihazı, 95 bin lira para, 4 cep telefonu ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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