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        GAÜN Azez yerleşkesinde sempozyum düzenlendi

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Azez İslami İlimler Fakültesi ev sahipliğinde, Halep Üniversitesi ve Şam Üniversitesi'nin katkılarıyla "Dini Yükseköğretimde Türkiye ve Suriye İş Birliği: Gelecek Vizyonu Uluslararası Sempozyumu" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 17:33 Güncelleme: 30.05.2025 - 17:33
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        GAÜN Azez yerleşkesinde sempozyum düzenlendi
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        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Azez İslami İlimler Fakültesi ev sahipliğinde, Halep Üniversitesi ve Şam Üniversitesi'nin katkılarıyla "Dini Yükseköğretimde Türkiye ve Suriye İş Birliği: Gelecek Vizyonu Uluslararası Sempozyumu" düzenlendi.

        GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, sempozyum, Türkiye ve Suriye arasında dini yükseköğretim alanında uzun vadeli ve yapıcı bir iş birliği zemini oluşturmak, ortak akademik vizyon geliştirmek ve bölgesel barışa katkı sunmak amacıyla hayata geçirildi.

        Etkinliğe, Türkiye Cumhuriyeti Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz, Halep Vali Temsilcisi ve Eğitim Müsteşarı Azzam Hancı, GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu, Halep Üniversitesi Temsilcisi Prof. Dr. Muhammet Mahir Kudsi, Şam Üniversitesi Temsilcisi Dr. Abdulrahman Elsadi, Özgür Halep Üniversitesi Temsilcisi Dr. Muhammed Elhamed, Halep İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mahmud Barakat ve Şam İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İmaduddin Reşid ile diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.

        Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Tarakçıoğlu, GAÜN'ün Suriye'deki eğitim faaliyetlerine verdiği önemi vurgulayarak, bu tür akademik platformların iki ülke arasındaki iş birliğini daha da güçlendireceğini ifade etti.

        Prof. Dr. Mustafa Ünverdi ise sempozyumun sadece bilimsel değil aynı zamanda insani bir sorumluluk taşıdığına dikkati çekerek, "Bugün burada ilim adına kurduğumuz bu köprü, yalnızca akademik değil, aynı zamanda toplumsal barışın, kültürel yakınlaşmanın ve karşılıklı anlayışın temelini oluşturmaktadır. Dinî yükseköğretim, savaşın yıktığı coğrafyalarda yeniden inşa sürecinin en güçlü aktörlerinden biri olacaktır." ifadelerini kullandı.

        Halep Başkonsolosu Cengiz ise etkinliğin yeni dönemde Türkiye ve Suriye ilişkilerine akademik destek niteliğinde olduğunu ifade etti.

        Etkinlik kapsamında, Türkiye ve Suriye'nin ilahiyat fakülteleri arasında tecrübe paylaşımı, dijitalleşme çağında dini eğitimin yeniden yapılandırılması ve şiddet karşıtı dini söylemlerin geliştirilmesi gibi birçok tema üzerinde duruldu. 15 farklı ülkeden gelen akademisyenlerin katkısıyla toplam 75 akademik bildiri sunulan sempozyum, çeşitli oturumlarla tamamlandı.

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