GAÜN'de MS hastalığına dikkat çekildi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesi'nde, GAÜN Nöroloji Anabilim Dalı ve Türkiye Multipl Skleroz (MS) Derneği işbirliğiyle "30 Mayıs Dünya Multipl Skleroz Farkındalık Günü" eğitim toplantısı düzenlendi.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, MS farkındalığını artırmaya yönelik düzenlenen toplantı hastane oditoryumunda gerçekleştirildi.

Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aylin Hengirmen Akçalı, toplantıda, MS'in bağışıklık sisteminin kendi kendine yarattığı bir hastalık olduğunu belirterek, merkezi sinir sisteminde ortaya çıkan bir hastalık olduğunu vurguladı.

Tedavi edilmezse hastaların çok ağır özürlülüklerle karşılaşabildiğini aktaran Akçalı, "Dünyada da genç nüfusta en sık nörolojik özürlülüğe yol açan hastalık olarak tanımlanıyor. Yaşlılarda özürlülüğün en sık sebebi felçken, gençlerde ise en sık sebebi olarak MS karşımıza çıkıyor. Kadınlarda daha sık görülüyor. Kronik, çok farklı ilerleyiş şekilleri olan uzun soluklu bir hastalık. Tedavi sürecinde hasta çok iyi tanınmalı, bir plan çerçevesinde en iyi tedavi oluşturulmalıdır. Bu nedenle düzenli olarak hastanın doktor takiplerine gelmesi gerekmektedir." ifadelerine yer verdi.