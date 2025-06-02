Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kahramanmaraş Kurban Bayramı tatilini hareketli geçirecek

Zengin mutfağıyla Gaziantep, inanç turizminin önemli duraklarından Şanlıurfa, tarihi ve kültürel mirasıyla Adıyaman ile doğal güzellikleriyle öne çıkan Kahramanmaraş'ta, Kurban Bayramı tatilinde turizmde hareketlilik bekleniyor.

Zengin kültürel dokusu, yöresel lezzetleri, tarihi mekanları ve doğa güzellikleriyle dikkati çeken Gaziantep ve çevre şehirlerde tatil hazırlıkları sürüyor.

Bölgede oteller tam kapasiteye ulaşmak üzere. Esnaf ise tüm hazırlıklarını tamamlayarak misafirlerini beklemeye başladı.

- Gastronomi şehri Gaziantep

Tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra lezzetli yöresel yemekleriyle ön plana çıkan Gaziantep, bayram tatilini değerlendirmek isteyenlere önemli fırsatlar sunuyor.

UNESCO'nun gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği kentte, başta Zeugma Mozaik Müzesi olmak üzere birçok tematik müze ile Gaziantep Kalesi ve yakınlarındaki tarihi Bakırcılar Çarşısı, Elmacı Pazarı gibi çok sayıda gezilecek alan bulunuyor.

Ziyaretçiler, bakır işçiliğinden yemeniye, kutnu kumaşından geleneksel hediyeliklere kadar birçok ürünü keşfetme fırsatı bulurken, coğrafi işaretli lezzetlerle damaklarını şenlendirebiliyor.

Tarihi Tahmis Kahvesi işletmecisi Selim Bağcı, AA muhabirine, yerli ve yabancı turistlerin Gaziantep'e olan ilgisinin her geçen gün arttığını söyledi. Bağcı, "Kurban Bayramı'nda da Gaziantep'te yoğunluk bekliyoruz. Şu anda onun göstergesi yavaştan başladı. Gastronomi şehri Gaziantep'e herkesi bekliyoruz." dedi. Restoran işletmecisi Burhan Çağdaş da bayram öncesinde personel konusunda hazırlıklarını tamamladıklarını dile getirdi. Her bayram öncesinde olduğu gibi bu bayram için de heyecanlı olduklarını belirten Çağdaş, "Yerli ve yabancı turistler, Gaziantep'i kesinlikle tercih etmeliler. Tavsiye ediyoruz, kesinlikle gelip bence bir kere Antep'teki lezzetlerimizi tatmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı. - İnanç turizminin gözde şehri Şanlıurfa Bayram tatilini inanç turizmi ve lezzet turuna dönüştürmek isteyen ziyaretçilerin en çok tercih ettiği illerden biri de Şanlıurfa. Kültür ve inanç turizminin bir arada sunulduğu Şanlıurfa'ya gelen ziyaretçiler, Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl, "tarihin sıfır noktası" diye nitelendirilen UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe, Karahantepe, konik kubbeli evleriyle bilinen Harran ilçesi ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Halfeti gibi kentle özdeşleşmiş alanları görme imkanı buluyor.

Kente gelen ziyaretçiler, Şanlıurfa'nın kadim tarihine tanık olmanın yanı sıra yöresel müziklerin çalındığı ünlü sıra gecelerine katılıp, lahmacun, ciğer ve çiğ köfte gibi bölgenin yöresel lezzetlerini tatma fırsatı buluyor. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine, Ramazan Bayramı tatili süresince kentte yüksek seviyede turist ağırladıklarını anımsattı. Şanlıurfa'nın önemli turizm merkezleri Göbeklitepe, Arkeoloji Müzesi, Mozaik Müzesi ve Balıklıgöl'ün çok sayıda misafire ev sahipliği yaptığını aktaran Şıldak, şunları kaydetti: "Bugünlerde otel doluluklarımız çok yüksek, ziyaretçi akınıyla karşı karşıyayız. Esnafımızın da yüzü gülüyor. Bu trendin Kurban Bayramı tatili süresince de devam edeceğini düşünüyoruz. Çünkü bahar ayları hatta haziran sonuna kadar olan dönem Şanlıurfa'mızın ziyaret için en uygun zaman dilimini oluşturuyor. Diğer illerimizden, bölgelerimizden ve yurt dışından ziyaretçileri Şanlıurfa'ya bekliyoruz."

- Nemrut Dağı'nın bekçisi Adıyaman UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "güneşin doğuşunun en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Nemrut Dağı'nı sınırlarında barındıran Adıyaman, Kurban Bayramı tatilinde misafirlerini ağırlayacak. İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, AA muhabirine, Nemrut Dağı'nın bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu hatırlattı. Kurban Bayramı'nda ziyaretçi yoğunluğu beklediklerini dile getiren Yelken, şöyle devam etti: "Bu yılın mayıs ayı sonu itibarıyla 73 bin yerli ve 9 bin 800 yabancı ziyaretçi bölgeyi ziyaret etti. 2025 yıl sonuna kadar toplam 300 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlamayı hedeflemekteyiz. Bölgedeki turizm potansiyeli her geçen yıl daha fazla ilgi görmekte, tanıtım faaliyetlerimiz ve altyapı yatırımlarımız bu artışta ciddi anlamda etkili olmaktadır." Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretçilere çağrıda bulunan Yelken, "Dünyanın en güzel gün doğumu ve gün batımının seyredildiği yer olan Nemrut Dağı, tatil planı yapan vatandaşlarımızın gözde duraklarından biri olmaya devam ediyor. Ziyaretçilerin konforu ve güvenliği için gerekli tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bu bağlamda, ilimizi ziyaret etmek isteyen tüm misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyarız."

- Doğa tutkunlarının adresi Kahramanmaraş Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun kesişim noktasında, Toros Dağları'nın eteklerine kurulmuş doğal güzellikleri, tarihi mekanları ve dondurmasıyla öne çıkan Kahramanmaraş'ın, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin uğrak noktası olması bekleniyor. Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçiler, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Afşin Eshab-ı Kehf Külliyesi, Başkonuş Yaylası, Ceyhan Nehri üzerindeki Menzelet Baraj Gölü, tüm doğal güzelliklerini gözler önüne seren ve eşsiz bir manzara sunan Ali Kayası Cam Terası ve Tekir Mahallesi'nde 11 kilometre boyunca uzanan Fırnız Çayı üzerindeki kameriyeli piknik alanları ve kentin doğal güzellikleri arasında yer alan turkuaz renkli Yeşilgöz Gölü gibi çok sayıda turistik alanı gezebilecek. Kahramanmaraş Kültür, Turizm, Otelciler ve Gastronomi Derneği Başkanı Gökhan Büyükdereli, AA muhabirine, doğası, inanç turizmi, su sporları ve eşsiz gastronomisiyle Kahramanmaraş'ın zenginliklerle dolu bir Anadolu hazinesi olduğunu söyledi.