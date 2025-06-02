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        GAÜN'de düzenlenen halı tasarım yarışmasında ön eleme süreci başladı

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) iş birliğinde bu yıl 11. düzenlenen "Tasarlayın Dokuyalım Makine Halısı Tasarım Yarışması"nın ön eleme süreci başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 17:00 Güncelleme: 02.06.2025 - 17:00
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        GAÜN'de düzenlenen halı tasarım yarışmasında ön eleme süreci başladı
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        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) iş birliğinde bu yıl 11. düzenlenen "Tasarlayın Dokuyalım Makine Halısı Tasarım Yarışması"nın ön eleme süreci başladı.

        Halı sektörüne yenilikçi ve özgün tasarımlar kazandırmayı hedefleyen yarışmaya bu yıl 208 eser başvurdu. Ön değerlendirme aşamasında jüri üyeleri, tasarımları teknik yeterlilik ve estetik açıdan detaylı şekilde inceledi.

        Yarışmada dereceye giren tasarımcılara para ödülü verilecek. Final sonuçlarının Eylül 2025'te açıklanması planlanıyor.

        Ön eleme sonucu belirlenen ilk 20 tasarım ise Gaziantep Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren farklı firmalarda dokunarak hayata geçirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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