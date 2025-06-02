GAÜN'de düzenlenen halı tasarım yarışmasında ön eleme süreci başladı

Halı sektörüne yenilikçi ve özgün tasarımlar kazandırmayı hedefleyen yarışmaya bu yıl 208 eser başvurdu. Ön değerlendirme aşamasında jüri üyeleri, tasarımları teknik yeterlilik ve estetik açıdan detaylı şekilde inceledi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) iş birliğinde bu yıl 11. düzenlenen "Tasarlayın Dokuyalım Makine Halısı Tasarım Yarışması"nın ön eleme süreci başladı.

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