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        Gaziantep'te binlerce balon minik Elif Azra için gökyüzüne bırakıldı

        Gaziantep'te karaciğer kanseriyle mücadele eden 5 yaşındaki Elif Azra için "Elif Azra'ya Umut Ol" sloganıyla moral etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 21:32 Güncelleme: 02.06.2025 - 21:43
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        Gaziantep'te binlerce balon minik Elif Azra için gökyüzüne bırakıldı
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        Gaziantep'te karaciğer kanseriyle mücadele eden 5 yaşındaki Elif Azra için "Elif Azra'ya Umut Ol" sloganıyla moral etkinliği düzenlendi.

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Çocuk Hastanesi önünde düzenlenen etkinlikte, çocuklara destek vermek amacıyla gökyüzüne pembe renkli umut balonları bırakıldı. Katılımcılar, Elif Azra'nın en sevdiği renk olan pembeye vurgu yapmak için alana pembe detaylarla geldi.

        AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, AA muhabirine, birlik ve dayanışmanın önemli olduğunu söyledi.

        Elif Azra'ya umut olmak için bir araya geldiklerini ifade eden Bozatlı, "Binlerce kişi balonlarını alarak geldi. Herkesin burada bulunmasının tek sebebi, Elif Azra gibi yavrularımıza sahip çıkmak. Bu Gaziantep'in ve gençlerimizin yüreğini ortaya koyduğunu gösteriyor. Güneşi ve güzel günleri Elif Azra'yla birlikte göreceğimize inanıyorum." dedi.

        GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan ise etkinliğin çocuklar için moral kaynağı olduğunu belirterek, "Gaziantep Üniversitesi olarak Elif Azra ve onun gibi tüm çocuklarımızın yanındayız. Birlikten kuvvet doğar. Buradaki bu pozitif enerjinin onlara şifa olarak döneceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da etkinliğin kendisini duygulandırdığını belirterek, "Elif Azra'nın çağrısıyla birbirini hiç tanımayan insanların bir araya gelmesi beni çok etkiledi. Vatandaşlarımız ellerinde balonlarla Elif Azra'ya ve tüm hastalara moral vermek için burada toplandı. Katılan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Etkinliğe, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, taraftar grupları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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