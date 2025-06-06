Gaziantep ve çevre illerde Kurban Bayramı namazı kılındı

Kilis'te Kurban Bayramı dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti.

Namaz ve hutbeden sonra yapılan duanın ardından cemaat, birbirleriyle bayramlaştı.

Namaz ve hutbeden sonra yapılan duanın ardından cemaat, birbirleriyle bayramlaştı.

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da vatandaşlar, bayram namazı için tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki camileri tercih etti.

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