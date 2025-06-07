Gaziantep'te anne ve 3 yaşındaki kızı evde ölü bulundu

Ekipler, yaptıkları ilk incelemede anne ve çocuğunun evde yanan beşikten sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi.

75. Yıl Mahallesinde ikamet eden Seçil Kaymakçı (27) ve kızı Nilvara'dan (3) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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