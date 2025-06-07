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        Gaziantep'te anne ve 3 yaşındaki kızı evde ölü bulundu

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde anne ve 3 yaşındaki kız çocuğu evde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 01:40 Güncelleme: 07.06.2025 - 01:40
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        Gaziantep'te anne ve 3 yaşındaki kızı evde ölü bulundu
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde anne ve 3 yaşındaki kız çocuğu evde ölü bulundu.

        75. Yıl Mahallesinde ikamet eden Seçil Kaymakçı (27) ve kızı Nilvara'dan (3) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Eve gelen itfaiye ekipleri, kilitli kapıyı açtıklarında anne ve kızın cansız bedeniyle karşılaştı.

        Ekipler, yaptıkları ilk incelemede anne ve çocuğunun evde yanan beşikten sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi.

        Mahallede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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