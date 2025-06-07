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        Depremzede çocuğun bisiklet isteğini belediye başkanı yerine getirdi

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, depremzede çocuğun bisiklet isteğini Belediye Başkanı Kemal Vural yerine getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 13:19 Güncelleme: 07.06.2025 - 13:19
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        Depremzede çocuğun bisiklet isteğini belediye başkanı yerine getirdi
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, depremzede çocuğun bisiklet isteğini Belediye Başkanı Kemal Vural yerine getirdi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde babasını ve ağabeyini kaybeden, kendisi de enkazdan çıkarılan 7 yaşındaki İsa Efe, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural'dan bisiklet talep etti.

        Çocuğun çağrısına cevap veren Vural, bisiklet alarak ekiplerle çocuğun kaldığı konteynere geldi.

        İsa Efe, başkan Vural'a bisiklet hediyesi için teşekkür etti.

        Vural, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremzede İsa Efe'nin bisiklet isteğini geri çevirmediklerini belirterek, "Çocuğumuzun isteğini bayram coşkusuyla yerine getirdik. Küçük bir tebessüm, büyük bir umut oldu. Bayramın güzelliği, paylaştıkça çoğalıyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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