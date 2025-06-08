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        Gaziantep'te bayramlaşma programı düzenlendi

        AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nda Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 10:01 Güncelleme: 08.06.2025 - 10:06
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        Gaziantep'te bayramlaşma programı düzenlendi
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        AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nda Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        AK Parti Gaziantep İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Gaziantep'te davaya olan inanç, millete olan sevda, kardeşliğe olan bağlılığın dimdik ayakta olduğunu ifade etti.

        Fedaioğlu, şunları kaydetti:

        "Hep birlikte aynı sofrada buluşmanın, aynı sevince ortak olmanın huzurunu yaşadık. Her bir vatandaşımızın yüreğinde hissettiğimiz samimiyet ve muhabbet bizlere güç verdi, umut verdi. Biz, bu aziz millete hizmet etmenin sorumluluğunu omuzlarımızda taşıyoruz. Ve biliyoruz ki bu kutlu yolda yürürken en büyük gücümüz milletimizin duası, teşkilatımızın kararlılığı ve davamızın haklılığıdır. Mübarek Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine sağlık, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum."

        Törende AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, belediye başkanları ve milletvekilleri ile bayramlaşmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

        Programda katılımcılarla sohbet eden AK Parti Gaziantep heyeti, büyükleriyle bayramlaşmaya gelen çocuklara da oyuncak hediye etti.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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