Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 09:45 Güncelleme: 11.06.2025 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte silah kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, 1 kalaşnikof tüfek, 1 şarjör ve 8 fişek ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Motokurye Ali 19 yaşındaydı... Öldüren sipariş!
        Motokurye Ali 19 yaşındaydı... Öldüren sipariş!
        Ağıtlar birbirine karıştı... Üç kardeş yan yana defnedildi!
        Ağıtlar birbirine karıştı... Üç kardeş yan yana defnedildi!
        Meksika'da tatsız prova!
        Meksika'da tatsız prova!
        Fenalaşıp suya düştü! Kaplıcada kahreden ölüm!
        Fenalaşıp suya düştü! Kaplıcada kahreden ölüm!
        Boğazından ve karnından bıçaklanan kadın öldü
        Boğazından ve karnından bıçaklanan kadın öldü
        Karada aşk denizde aşk
        Karada aşk denizde aşk
        Kurban Bayramı'nda 44 can kaybı!
        Kurban Bayramı'nda 44 can kaybı!
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Yağmur ve kuvvetli rüzgar etkili olacak
        Yağmur ve kuvvetli rüzgar etkili olacak
        Kombineler cep yakıyor!
        Kombineler cep yakıyor!
        Los Angeles'ta kısmi sokağa çıkma yasağı
        Los Angeles'ta kısmi sokağa çıkma yasağı
        Tur otobüsünün önünü kesip taşladılar
        Tur otobüsünün önünü kesip taşladılar
        Fazla uyku sandığınızdan daha tehlikeli olabilir!
        Fazla uyku sandığınızdan daha tehlikeli olabilir!
        Borsada yalancı bahar mı yaşanıyor?
        Borsada yalancı bahar mı yaşanıyor?
        İzin parasında zaman aşımı 5 yıl
        İzin parasında zaman aşımı 5 yıl
        "Bir çerçeve için el sıkıştık"
        "Bir çerçeve için el sıkıştık"
        F.Bahçe'de En-Nesyri kararı!
        F.Bahçe'de En-Nesyri kararı!
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin soruşturmada 2 gözaltı
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin soruşturmada 2 gözaltı

        Benzer Haberler

        Nizip Adliye Kavşağı tamamlandı
        Nizip Adliye Kavşağı tamamlandı
        Gaziantep'te devrilen motosikletteki 3 kişi yaralandı
        Gaziantep'te devrilen motosikletteki 3 kişi yaralandı
        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 887 konutu hak sahibine teslim etti
        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 887 konutu hak sahibine teslim etti
        İslahiye'de sahipsiz köpeklerin vatandaşları rahatsız etmesi kamerada
        İslahiye'de sahipsiz köpeklerin vatandaşları rahatsız etmesi kamerada
        Sokak köpeklerinin çocuklara saldırdığı anlar kamerada
        Sokak köpeklerinin çocuklara saldırdığı anlar kamerada
        Gaziantep'teki İslahiye Ovası modern sulama sistemlerine kavuşacak
        Gaziantep'teki İslahiye Ovası modern sulama sistemlerine kavuşacak