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        Gaziantep'te 150 bin kişiye istihdam sağlayacak BÜSEM'in yapımı sürüyor

        Gaziantep'te 150 bin kişiye istihdam sağlaması planlanan Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi'nin (BÜSEM) yapımı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 11:25 Güncelleme: 11.06.2025 - 11:25
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        Gaziantep'te 150 bin kişiye istihdam sağlayacak BÜSEM'in yapımı sürüyor
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        Gaziantep'te 150 bin kişiye istihdam sağlaması planlanan Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi'nin (BÜSEM) yapımı devam ediyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, birçok sektörü tek çatı altında toplaması planlanan ve 2 milyon 517 bin metrekarelik alana inşa edilen olan BÜSEM'in inşası sürüyor.

        Nakliyatçılar, gıda depolama firmaları, ayakkabıcılar, fıstıkçılar, motorlu taşıyıcılar, galericiler, baharat imalatçıları, makineciler, tır alım-satım siteleri, hurdacılar, geri dönüşümcüler ve briketçilerin yer alacağı merkezde her meslek grubu için ayrı alanlar hazırlandı.

        Merkeze ulaşımı kolaylaştırmak için 40 kilometrenin üzerinde yeni yol açılırken BÜSEM köprülü kavşağının yapımına da başlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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