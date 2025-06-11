Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te Gönüllü Geri Dönüş Danışma ve Destek Merkezi açılacak

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan Gönüllü Geri Dönüş Danışma ve Destek Merkezi'nin açılışı gerçekleşecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 16:18 Güncelleme: 11.06.2025 - 16:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te Gönüllü Geri Dönüş Danışma ve Destek Merkezi açılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan Gönüllü Geri Dönüş Danışma ve Destek Merkezi'nin açılışı gerçekleşecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Türk Kızılayı, Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) ve yerel sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle hayata geçirilen merkezde, göçlerde geri dönüşlerin sürdürülebilir ve güvenli şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

        Bilgilendirme, hukuki destek, psikososyal hizmetler, dil eğitimi ve sosyo-ekonomik güçlendirme gibi konularda destek vermesi amaçlanan merkezde üç katmanlı bir yönetişim sistemi uygulanması planlanıyor.

        Göç İdaresi Başkanlığı'nın yöneteceği süreçler Büyükşehir Belediyesi tarafından, sahadaki hizmetlerin ise Türk Kızılay ve SGDD-ASAM ile koordineli bir şekilde yürütülecek.

        Merkezin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katılımıyla 13 Haziran 2025 tarihinde açılması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Trump: Çin ile anlaşmamız tamamlandı
        ABD Başkanı Trump: Çin ile anlaşmamız tamamlandı
        Katil zanlısından tehdit ve arbede iddiası!
        Katil zanlısından tehdit ve arbede iddiası!
        Bitki çayları karaciğerini bitirdi
        Bitki çayları karaciğerini bitirdi
        Altın Euro'yu geride bıraktı
        Altın Euro'yu geride bıraktı
        Bahar Aksu cinayeti davası ertelendi
        Bahar Aksu cinayeti davası ertelendi
        5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı ortaya çıktı!
        5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı ortaya çıktı!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Baba ile oğlu öldürdü! Vahşet sonrası kamerada!
        Baba ile oğlu öldürdü! Vahşet sonrası kamerada!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        İş insanını öldüren boğuşma! Dehşet anı kamerada!
        İş insanını öldüren boğuşma! Dehşet anı kamerada!
        1.5 yaşındaki çocuk 5. kattan otomobilin üzerine düştü! Mucize kamerada!
        1.5 yaşındaki çocuk 5. kattan otomobilin üzerine düştü! Mucize kamerada!
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Milli futbolcu baba olacak
        Milli futbolcu baba olacak
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?

        Benzer Haberler

        İlk hacı kafilesi Gaziantep'e geldi
        İlk hacı kafilesi Gaziantep'e geldi
        Gaziantep'te 150 bin kişiye istihdam sağlayacak BÜSEM'in yapımı sürüyor
        Gaziantep'te 150 bin kişiye istihdam sağlayacak BÜSEM'in yapımı sürüyor
        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Nizip Adliye Kavşağı tamamlandı
        Nizip Adliye Kavşağı tamamlandı
        Gaziantep'te devrilen motosikletteki 3 kişi yaralandı
        Gaziantep'te devrilen motosikletteki 3 kişi yaralandı
        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 887 konutu hak sahibine teslim etti
        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 887 konutu hak sahibine teslim etti