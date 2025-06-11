Gaziantep'te kuvvetli rüzgar etkili oldu
Gaziantep'te kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.
Gaziantep'te kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte etkili olan rüzgar nedeniyle İncilipınar Mahallesi'nde bazı ağaçların kopan dalları yol kenarına ve kaldırıma düştü.
Yol kenarında yürüyen vatandaşlar, rüzgarın yerdeki tozu havaya kaldırması nedeniyle ilerlemekte zorlandı.
Rüzgarın etkisiyle bazı çöp konteynerleri de yerinden oynayarak savruldu.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kopan ağaç parçalarını toplayarak yolu temizledi.
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