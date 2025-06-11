Gaziantep'te kuvvetli rüzgar etkili oldu

Rüzgarın etkisiyle bazı çöp konteynerleri de yerinden oynayarak savruldu.

Kentte etkili olan rüzgar nedeniyle İncilipınar Mahallesi'nde bazı ağaçların kopan dalları yol kenarına ve kaldırıma düştü.

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