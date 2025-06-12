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        Gaziantep'te biçerdöver ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, biçerdöverle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 10:34 Güncelleme: 12.06.2025 - 10:34
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        Gaziantep'te biçerdöver ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, biçerdöverle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        G.T. (28) idaresindeki 10 AAY 913 plakalı otomobil, Gaziantep kara yolunun 25. kilometresinde, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen biçerdöverle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile otomobildeki K.T. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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