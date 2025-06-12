Gaziantep'te biçerdöver ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

G.T. (28) idaresindeki 10 AAY 913 plakalı otomobil, Gaziantep kara yolunun 25. kilometresinde, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen biçerdöverle çarpıştı.

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