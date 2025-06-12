Gaziantep'te 300 dönümlük alanda çıkan anız yangını söndürüldü

İhbar üzerine bölgeye Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekipleri ile İslahiye Belediyesine ait iş makineleri sevk edildi. Yangına müdahale çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki zeytinlik ve diğer ağaçların bulunduğu alana da sıçradı.

Fevzipaşa Mahallesi Leçe kırsalında, hasadı tamamlanan yaklaşık 300 dönümlük tarlada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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