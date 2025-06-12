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        Gaziantep'te hijyen kurallarına uymayan ekmek fırını kapatıldı

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde hijyen kurallarına uymayan ekmek fırını kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 16:52 Güncelleme: 12.06.2025 - 16:52
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        Gaziantep'te hijyen kurallarına uymayan ekmek fırını kapatıldı
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde hijyen kurallarına uymayan ekmek fırını kapatıldı.

        Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, daha önce yapılan tüm uyarılara rağmen hijyen kurallarına uymayan bir fırının faaliyetine son verdi.

        Ruhsatı iptal edilen işletme, açılmamak üzere mühürlenerek kapatıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önce gelir. Uyarılara rağmen kuralları ihlal eden işletmelere asla göz yummayacağız. Halkın sağlığıyla oynanmasına asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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