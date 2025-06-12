Gaziantep'te hijyen kurallarına uymayan ekmek fırını kapatıldı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde hijyen kurallarına uymayan ekmek fırını kapatıldı.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, daha önce yapılan tüm uyarılara rağmen hijyen kurallarına uymayan bir fırının faaliyetine son verdi.

Ruhsatı iptal edilen işletme, açılmamak üzere mühürlenerek kapatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önce gelir. Uyarılara rağmen kuralları ihlal eden işletmelere asla göz yummayacağız. Halkın sağlığıyla oynanmasına asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.