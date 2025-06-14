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        Gaziantep'te Karasu Çayı'nda balık ölümleri üzerine inceleme başlatıldı

        Gaziantep'in Araban ilçesinden geçen Karasu Çayı'nda balık ölümleri üzerine inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 20:34 Güncelleme: 14.06.2025 - 20:34
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        Gaziantep'te Karasu Çayı'nda balık ölümleri üzerine inceleme başlatıldı
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        Gaziantep'in Araban ilçesinden geçen Karasu Çayı'nda balık ölümleri üzerine inceleme başlatıldı.

        İlçeye bağlı kırsal Fakılı Mahallesi Yeniyurt mezrası mevkisinde bir besici, hayvanları sulamak için gittiği Karasu Çayı'nda kıyıya vuran ölü balıkları gördü.

        Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, yüzlerce balığın neden öldüğünü incelemek üzere bölgeye geldi.

        İncelemelerde bulunan ekipler, çaydan su numunesi aldı.

        Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, gazetecilere, bölgede besicilerin hayvanlarını otlattığını belirterek, Karasu Çayı'nda geçen yıl da balık ölümlerinin yaşandığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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