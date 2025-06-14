Gaziantep'te Karasu Çayı'nda balık ölümleri üzerine inceleme başlatıldı

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, yüzlerce balığın neden öldüğünü incelemek üzere bölgeye geldi.

İlçeye bağlı kırsal Fakılı Mahallesi Yeniyurt mezrası mevkisinde bir besici, hayvanları sulamak için gittiği Karasu Çayı'nda kıyıya vuran ölü balıkları gördü.

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