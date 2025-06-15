Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep ve çevre illerde LGS heyecanı yaşandı

        Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'da Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 11:11 Güncelleme: 15.06.2025 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep ve çevre illerde LGS heyecanı yaşandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'da Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.

        Gaziantep'te 9 ilçede 93 okulda, 1650 sınav salonunda, 30 bin 824 öğrenci sınava girdi. Sınav uygulamasında özel durumu bulunan öğrenciler için ayrıca 109 tek kişilik salon tahsis edildiği öğrenildi. Sınav sürecinde toplam 3 bin 630 öğretmen, 279 idareci ve 173 hizmetli personel görev aldı.

        Yakınlarıyla sınavların düzenleneceği okullara gelen öğrenciler, kimlikleri ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek salonlara alındı.

        Okulların bahçesinde bekleyen veliler, sınav başlamadan önce görevliler tarafından dışarıda beklemeleri yönünde uyarıldı.

        Aileler, okulların çevresinde vakit geçirerek çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi.

        - Malatya

        Malatya'da LGS'ye girecek öğrenciler, yakınlarıyla sınavların düzenleneceği okullara geldi.

        Okulların bahçesinde bekleyen veliler, sınav başlamadan önce görevliler tarafından dışarıda beklemeleri yönünde uyarıldı.

        Aileler, okulların çevresinde vakit geçirerek çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi.

        Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi, Emlak Konut GYO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Malatya'da sınavların yapılacağı okullara yakın alanlarda inşaat çalışmaları durduruldu.

        Sınavın yapılacağı okullara yakın bölgede yürütülen deprem konutları alanında işçilerin inşaat çalışmalarını durdurduğu gözlemlendi.

        - Kilis

        Kilis'te 12 merkezde 132 salonda 2272 öğrenci sınav heyecanı yaşadı.

        Süleyman Demirel Ortaokulu’nda sınava girecek öğrenciler, kimlik kontrolünün ardından salonlara alındı.

        Aileler de çocuklarını okul dışında bekledi.

        - Kahramanmaraş

        Kahramanmaraş'ta 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı kapsamında 14 bin 833 öğrenci sınava girdi.

        İl genelinde 52 okulda, 828 salonda düzenlenen sınavda öğrenciler, kontrollerin ardından sınav salonuna alındı.

        Veliler de yakınlarını okul önünde bekledi.

        - Şanlıurfa

        Şanlıurfa'da 112 merkezde 32 bin 323 öğrenci sınava girdi.

        Karaköprü ilçesindeki Şerif Özden Başarı Ortaokulu'nda sınava girecek öğrenciler, kimlik kontrolünün ardından salonlara alındı.

        Bazı adaylar, son anda sınava yetişti.

        - Adıyaman

        Adıyaman'da LGS'ye girecek öğrenciler, yakınlarıyla sınavların düzenleneceği okullara geldi.

        Aileler, okulların çevresinde çocukları için dua ettiği görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail ordusu: İran'dan füze saldırısı başladı
        İsrail ordusu: İran'dan füze saldırısı başladı
        Trump: ABD'nin İran'a saldırıda bir dahli yok
        Trump: ABD'nin İran'a saldırıda bir dahli yok
        Yıkıma giden satranç: İran’ın içten çöküşü
        Yıkıma giden satranç: İran’ın içten çöküşü
        İsrail petrol deposunu vurdu
        İsrail petrol deposunu vurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Ayakları ipe dolanan pilot, sepetten düştü!
        Ayakları ipe dolanan pilot, sepetten düştü!
        Yasak aşk vahşeti! Uyutulup öldürüldü!
        Yasak aşk vahşeti! Uyutulup öldürüldü!
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        "Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların"
        "Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların"
        Yaz sağanağı! Dört kent için önemli uyarı!
        Yaz sağanağı! Dört kent için önemli uyarı!
        Beşiktaş'tan Parma'nın golcüsünü listesine aldı!
        Beşiktaş'tan Parma'nın golcüsünü listesine aldı!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Fenerbahçeli yıldızın eğlenceli tatili
        Fenerbahçeli yıldızın eğlenceli tatili
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Dünyanın gözü burada
        Dünyanın gözü burada
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        F.Bahçe'den çifte transfer harekatı!
        F.Bahçe'den çifte transfer harekatı!
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te Karasu Çayı'nda balık ölümleri üzerine inceleme başlatıldı
        Gaziantep'te Karasu Çayı'nda balık ölümleri üzerine inceleme başlatıldı
        Gaziantep'te 500 yıllık mağara kafede ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
        Gaziantep'te 500 yıllık mağara kafede ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
        Gaziantep'te köprüden düşen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı
        Gaziantep'te köprüden düşen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı
        Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada ölenlerin s...
        Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada ölenlerin s...
        Gaziantep'te gazetecilere diksiyon ve haber spikerliği eğitimi verildi
        Gaziantep'te gazetecilere diksiyon ve haber spikerliği eğitimi verildi
        Gaziantep'te LGS sınavı nedeniyle yarın toplu taşıma ücretsiz olacak
        Gaziantep'te LGS sınavı nedeniyle yarın toplu taşıma ücretsiz olacak