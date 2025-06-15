Gaziantep ve çevre illerde LGS heyecanı yaşandı

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'da Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.

Gaziantep'te 9 ilçede 93 okulda, 1650 sınav salonunda, 30 bin 824 öğrenci sınava girdi. Sınav uygulamasında özel durumu bulunan öğrenciler için ayrıca 109 tek kişilik salon tahsis edildiği öğrenildi. Sınav sürecinde toplam 3 bin 630 öğretmen, 279 idareci ve 173 hizmetli personel görev aldı.

Yakınlarıyla sınavların düzenleneceği okullara gelen öğrenciler, kimlikleri ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek salonlara alındı.

Okulların bahçesinde bekleyen veliler, sınav başlamadan önce görevliler tarafından dışarıda beklemeleri yönünde uyarıldı.

Aileler, okulların çevresinde vakit geçirerek çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi.

- Malatya

Malatya'da LGS'ye girecek öğrenciler, yakınlarıyla sınavların düzenleneceği okullara geldi.

Okulların bahçesinde bekleyen veliler, sınav başlamadan önce görevliler tarafından dışarıda beklemeleri yönünde uyarıldı.

Aileler, okulların çevresinde vakit geçirerek çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi. Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi, Emlak Konut GYO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Malatya'da sınavların yapılacağı okullara yakın alanlarda inşaat çalışmaları durduruldu. Sınavın yapılacağı okullara yakın bölgede yürütülen deprem konutları alanında işçilerin inşaat çalışmalarını durdurduğu gözlemlendi. - Kilis Kilis'te 12 merkezde 132 salonda 2272 öğrenci sınav heyecanı yaşadı. Süleyman Demirel Ortaokulu’nda sınava girecek öğrenciler, kimlik kontrolünün ardından salonlara alındı. Aileler de çocuklarını okul dışında bekledi. - Kahramanmaraş Kahramanmaraş'ta 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı kapsamında 14 bin 833 öğrenci sınava girdi. İl genelinde 52 okulda, 828 salonda düzenlenen sınavda öğrenciler, kontrollerin ardından sınav salonuna alındı.