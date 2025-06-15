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        Güneydoğu'dan 5 ayda 1,5 milyar dolarlık hububat ihracatı gerçekleştirildi

        Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyeleri, yılın ilk 5 ayında 1,5 milyar dolarlık hububat ihracatı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 12:01 Güncelleme: 15.06.2025 - 12:01
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        Güneydoğu'dan 5 ayda 1,5 milyar dolarlık hububat ihracatı gerçekleştirildi
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        Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyeleri, yılın ilk 5 ayında 1,5 milyar dolarlık hububat ihracatı gerçekleştirdi.

        GAİB'den yapılan açıklamaya göre, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı, yılın ilk 5 ayında yüzde 7,9 artışla 1,5 milyar dolara ulaştı.

        Miktar olarak ise yüzde 4,5 artışla 1,9 milyon tona yaklaşılan dönemde, 431,3 bin ton makarna, 397,9 bin ton buğday unu ve 182 bin ton ayçiçeği yağı ihraç edildi.

        Türkiye'nin 472,9 milyon dolarlık ayçiçeği yağı ihracatının 270,1 milyon dolara denk gelen yüzde 57,1'lik kısmı Güneydoğu'dan ihraç edildi.

        Türkiye'nin 370,5 milyon dolarlık makarna ihracatında ise bölgenin payı yüzde 67,4 ile 250 milyon dolar oldu.

        5 aylık süreçte 434,2 milyon dolar ihracatın gerçekleştiği Irak, bölgenin en büyük pazarı olmayı sürdürdü. İkinci sıradaki Suriye'ye yüzde 34,2 artışla 149,5 milyon dolar ihracat yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, bölge ekonomisinin gelişiminde gıda sanayicilerinin payının son yıllarda arttığını ifade etti.

        Kadooğlu, şunları kaydetti:

        "Gıda sanayine yönelik yatırımların artması ve bölgede artan markalaşma eğilimi, sektörümüzü bölge ekonomisinin temel taşlarından biri haline getirdi. Son 2 yılda bölgesel ihracatımızdaki payını yüzde 29,1'den yüzde 30,5'e yükselten hububat sektörü, bu artışla birlikte bölgemizin ihracat lideri haline geldi."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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