Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.
M.İ. ve Y.İ'yi gözaltına alan ekipler, zanlıların ikametlerinde ve araçlarında 5 ruhsatsız tabanca, 450 fişek, 6 şarjör, 6 muhtelif tabanca yedek parçası, 1 av tüfeği satışından elde edilen para ele geçirdi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.İ. tutuklandı, M.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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