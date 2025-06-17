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        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 11:02 Güncelleme: 17.06.2025 - 11:02
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        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

        M.İ. ve Y.İ'yi gözaltına alan ekipler, zanlıların ikametlerinde ve araçlarında 5 ruhsatsız tabanca, 450 fişek, 6 şarjör, 6 muhtelif tabanca yedek parçası, 1 av tüfeği satışından elde edilen para ele geçirdi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.İ. tutuklandı, M.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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