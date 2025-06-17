Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

M.İ. ve Y.İ'yi gözaltına alan ekipler, zanlıların ikametlerinde ve araçlarında 5 ruhsatsız tabanca, 450 fişek, 6 şarjör, 6 muhtelif tabanca yedek parçası, 1 av tüfeği satışından elde edilen para ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

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