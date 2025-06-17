Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te yaz spor okulları kayıtları başladı

        Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından açılan yaz spor okulları kayıtları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 14:38 Güncelleme: 17.06.2025 - 14:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te yaz spor okulları kayıtları başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından açılan yaz spor okulları kayıtları başladı.

        Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamada, öğrencilerin ve gençlerin yaz aylarında zamanlarını verimli değerlendirmelerini sağlayarak, onları zararlı alışkanlıklardan korumak ve sağlıklı bir nesil oluşturmak maksadıyla her yıl açtığı yaz spor okullarının kayıtları başladı.

        Futboldan basketbola, okçuluktan masa tenisine, kareteden teakvondoya kadar birbirinden farklı branşların olduğu yaz okulunda, çocukların yaz tatilini hem sporla geçirmesi hem de yeteneklerini geliştirme imkanı bulması hedefleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, herkesin mutlaka bir spor dalı ile uğraşması gerektiğini belirtti.

        Şahinbey Belediyesi olarak gençlere spor yapma imkanı sunduklarını ve spor yapmanın insan hayatında çok önemli yeri olduğuna değinen Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

        "Spor yeme, içme ve uyku gibi günlük bir ihtiyaçtır. Günümüzün en az 1 saatini spora ayırmak zorundayız. Boş zamanlarımızı cep telefonu veya televizyon karşısında geçirmek yerine mutlaka en az bir dalda spor yapmamız gerekiyor. Özellikle anne ve babalar çocuklarını mutlaka spor yapmaya teşvik etmeli."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ümit Özdağ için tahliye kararı
        Ümit Özdağ için tahliye kararı
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor
        İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        Trump: Ateşkesten daha iyi bir yol arıyorum
        Trump: Ateşkesten daha iyi bir yol arıyorum
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        Altın ve petrol yükselişte
        Altın ve petrol yükselişte
        İtalya-Türkiye ortaklı süper İHA
        İtalya-Türkiye ortaklı süper İHA
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Kene bir günde iki can aldı!
        Kene bir günde iki can aldı!
        Fenerbahçe'den PFDK açıklaması!
        Fenerbahçe'den PFDK açıklaması!
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Ertan Yıldız'ın ifadesi ortaya çıktı
        Ertan Yıldız'ın ifadesi ortaya çıktı
        Ordu'nun ardından... Bir kentte daha 2 gün denize girmek yasaklandı!
        Ordu'nun ardından... Bir kentte daha 2 gün denize girmek yasaklandı!
        Aile Hekimliğinde yeni dönem
        Aile Hekimliğinde yeni dönem
        Bodrum'un yüzen sarayları
        Bodrum'un yüzen sarayları
        Z kuşağının hobileri değişti
        Z kuşağının hobileri değişti

        Benzer Haberler

        İslahiye'de "Bazlama Şenliği" renkli görüntülere sahne oldu
        İslahiye'de "Bazlama Şenliği" renkli görüntülere sahne oldu
        Güneydoğulu halıcılar İskandinav ülkelerini mercek altına aldı
        Güneydoğulu halıcılar İskandinav ülkelerini mercek altına aldı
        Kurucu başkanı olduğu dernekte kendisi gibi engellilerin yardımına koşuyor
        Kurucu başkanı olduğu dernekte kendisi gibi engellilerin yardımına koşuyor
        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Gaziantep'te otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
        Gaziantep'te otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
        Gaziantep'te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Gaziantep'te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü