Gaziantep'te yaz spor okulları kayıtları başladı

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından açılan yaz spor okulları kayıtları başladı.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamada, öğrencilerin ve gençlerin yaz aylarında zamanlarını verimli değerlendirmelerini sağlayarak, onları zararlı alışkanlıklardan korumak ve sağlıklı bir nesil oluşturmak maksadıyla her yıl açtığı yaz spor okullarının kayıtları başladı.

Futboldan basketbola, okçuluktan masa tenisine, kareteden teakvondoya kadar birbirinden farklı branşların olduğu yaz okulunda, çocukların yaz tatilini hem sporla geçirmesi hem de yeteneklerini geliştirme imkanı bulması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, herkesin mutlaka bir spor dalı ile uğraşması gerektiğini belirtti.

Şahinbey Belediyesi olarak gençlere spor yapma imkanı sunduklarını ve spor yapmanın insan hayatında çok önemli yeri olduğuna değinen Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Spor yeme, içme ve uyku gibi günlük bir ihtiyaçtır. Günümüzün en az 1 saatini spora ayırmak zorundayız. Boş zamanlarımızı cep telefonu veya televizyon karşısında geçirmek yerine mutlaka en az bir dalda spor yapmamız gerekiyor. Özellikle anne ve babalar çocuklarını mutlaka spor yapmaya teşvik etmeli."