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        Araban'da "Tasarım Beceri Atölyesi" açıldı

        Gaziantep'in Araban ilçesinde, "Tasarım Beceri Atölyesi"n de çocuklar kilim dokumayı öğrendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 10:21 Güncelleme: 18.06.2025 - 10:28
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        Araban'da "Tasarım Beceri Atölyesi" açıldı
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        Gaziantep'in Araban ilçesinde, "Tasarım Beceri Atölyesi"n de çocuklar kilim dokumayı öğrendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı, 8 öğretmen ve 2 idarecinin görev yaptığı ve 155 öğrenci bulunan Araban Anaokuluna Tasarım Beceri Atölyesi açıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan tarafından açılışı gerçekleştirilen atölyede çocuklar geleneksel kilim dokumayı öğrendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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