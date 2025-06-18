Araban'da "Tasarım Beceri Atölyesi" açıldı
Gaziantep'in Araban ilçesinde, "Tasarım Beceri Atölyesi"n de çocuklar kilim dokumayı öğrendi.
Gaziantep'in Araban ilçesinde, "Tasarım Beceri Atölyesi"n de çocuklar kilim dokumayı öğrendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı, 8 öğretmen ve 2 idarecinin görev yaptığı ve 155 öğrenci bulunan Araban Anaokuluna Tasarım Beceri Atölyesi açıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan tarafından açılışı gerçekleştirilen atölyede çocuklar geleneksel kilim dokumayı öğrendi.
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