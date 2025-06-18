Araban'da "Tasarım Beceri Atölyesi" açıldı

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı, 8 öğretmen ve 2 idarecinin görev yaptığı ve 155 öğrenci bulunan Araban Anaokuluna Tasarım Beceri Atölyesi açıldı.

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