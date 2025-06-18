Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantepli lise öğrencisi atletizmde Türkiye şampiyonu oldu

        İzmir'de düzenlenen 20 Yaş Altı Türkiye Atletizm Şampiyonası 3000 metre koşusuna Gaziantep'ten katılan Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi öğrencisi Furkan Kanlı, Türkiye şampiyonu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 15:01 Güncelleme: 18.06.2025 - 15:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantepli lise öğrencisi atletizmde Türkiye şampiyonu oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İzmir'de düzenlenen 20 Yaş Altı Türkiye Atletizm Şampiyonası 3000 metre koşusuna Gaziantep'ten katılan Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi öğrencisi Furkan Kanlı, Türkiye şampiyonu oldu.

        Gaziantepli lise öğrencisi ve milli sporcu Furkan Kanlı, İzmir'de elde ettiği başarıyla 13 Temmuz 2025'te Romanya'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

        Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi Müdürü Abdullah Taşdemir, Furkan Kanlı'nın U-20 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 3000 metrede Türkiye şampiyonu olmasından gurur duyduklarını söyledi.

        Elde edilen başarının hem öğrencinin disiplinli çalışmasının hem de öğretmen ve antrenörlerin özverili çabasının bir sonucu olduğunu dile getiren Taşdemir, "Diğer branşlarda da başarılı sporcular yetiştiriyoruz. Hedefimiz, tüm branşlarda yetenekli gençleri keşfedip onları doğru şekilde yönlendirerek hem ulusal hem de uluslararası arenada Gaziantep’i ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir" dedi.

        Taşdemir, elde ettiği Türkiye şampiyonluğundan dolayı Furkan Kanlı ve antrenörlerini tebrik ederek, Romanya'da başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        18 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        18 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        ABD Orta Doğu'ya asker uçaklar ve savaş gemileri sevk ediyor
        ABD Orta Doğu'ya asker uçaklar ve savaş gemileri sevk ediyor
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Fed'in ve TCMB'nin faiz kararı ne olur?
        Fed'in ve TCMB'nin faiz kararı ne olur?
        "İsrail'in tüm planları ABD'nin dahil olması üzerine"
        "İsrail'in tüm planları ABD'nin dahil olması üzerine"
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        "Amerikalıların çoğu karşı"
        "Amerikalıların çoğu karşı"
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Bakan Yerlikaya: İnfial uyandıran görüntüler asla kabul edilemez
        Bakan Yerlikaya: İnfial uyandıran görüntüler asla kabul edilemez
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'na istenen ceza belli oldu!
        Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'na istenen ceza belli oldu!
        Mine'yi boğazını keserek katletmişti! İşte katil kocanın gerekçesi!
        Mine'yi boğazını keserek katletmişti! İşte katil kocanın gerekçesi!
        Beşiktaş'ın rakibi belli oldu!
        Beşiktaş'ın rakibi belli oldu!
        Anneleri için traktör yaptılar
        Anneleri için traktör yaptılar
        Fenerbahçe'de Osayi-Samuel devri kapandı!
        Fenerbahçe'de Osayi-Samuel devri kapandı!
        Meta-OpenAI: Yapay zeka ve para savaşı
        Meta-OpenAI: Yapay zeka ve para savaşı
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Kız kıza tatil
        Kız kıza tatil

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te av yasağını ihlal eden kişi yakalandı
        Gaziantep'te av yasağını ihlal eden kişi yakalandı
        Gaziantep'te Uluslararası Çocuk Resimleri Yarışması'nda dereceye girenler ö...
        Gaziantep'te Uluslararası Çocuk Resimleri Yarışması'nda dereceye girenler ö...
        Nurdağı'nda hububat hasadı devam ediyor
        Nurdağı'nda hububat hasadı devam ediyor
        Gaziantep FK, Arda Kızıldağ ile sözleşme yeniledi
        Gaziantep FK, Arda Kızıldağ ile sözleşme yeniledi
        Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te kural ihlali yapan 22 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı
        Gaziantep'te kural ihlali yapan 22 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı