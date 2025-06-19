Gaziantep'te ormanlar termal dronla korunuyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi orman yangını risklerine karşı termal dron destekli tarama çalışmaları yürütüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Afet Yönetimi Daire Başkanlığı, yaz aylarında artan orman yangınları risklerine karşı termal dron sistemiyle önlemler alıyor.

Ekipler, İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli, Araban ve Şahinbey ilçelerinde belirlenen 8 farklı noktada 8 araç ve 16 personel, olası yangınlara karşı nöbet tutuyor.

Aynı zamanda Burç, Erikçe, Dülük ormanları ve çevresi, Kıraçtepe Mesire alanı ve çevresi sürekli olarak ekipler tarafından dron ile düzenli olarak taranıyor.