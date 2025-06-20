Gaziantep'te öğrenciler karneleri aldı

Gaziantep'in Nizip ve Araban ilçelerinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Nizip ilçesi Fatma Alkan İlkokulu'nda düzenlen karne dağıtım törenine aileleriyle birlikte gelen öğrenciler, öğretmenlerinden karne ve başarı belgelerini aldı.

Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, törende, yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıklar yapacaklarını ve eğitim noktasında hazırlayacakları projelerle yeni dönemi daha ileride tamamlayacaklarını söyledi.

Öğrenci ve öğretmenlere sağlık ve huzur içerisinde bir tatil geçirmelerini dileyen Uğurlu, öğrencilere tatilin keyfini çıkarmaları tavsiyesinde bulundu.

- Araban

Araban ilçesinde 9 bin 785 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

İlçeye bağlı kırsal Yolveren Mahallesi İlkokulu ve ilçe merkezindeki Şerif Peri Ortaokulu'nda düzenlenen törende öğrenciler, karnelerini Kaymakam Özgür İşçimen'in elinden aldı.

İşçimen, öğretmen ve öğrencilere iyi tatiller dileyerek, karne alan öğrencileri tebrik etti.