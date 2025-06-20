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        AK Partili Şahin ziraat odası başkanlarıyla buluştu

        AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Gaziantep'teki ziraat odası başkanlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 16:59 Güncelleme: 20.06.2025 - 16:59
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        AK Partili Şahin ziraat odası başkanlarıyla buluştu
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        AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Gaziantep'teki ziraat odası başkanlarıyla bir araya geldi.

        Şahin, yazılı açıklamasında, kentin tarım alanındaki potansiyelini daha da güçlendirmek amacıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptığını ifade etti.

        Oda başkanlarından bölge çiftçilerinin sorunlarını, taleplerini ve çözüm önerilerini dinlediğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

        "Tarımın doğup büyüdüğü, bu bereketli topraklarda üretimi artırmak, çiftçimizin yanında olmak bizim için bir görevdir. Gaziantep'in her bir çiftçisinin emrindeyiz. Tarım kültürümüzü koruma ve geliştirme kararlılığındayız. Sadece sanayiyle değil tarımla da büyüyen ve gelişen ilimizin hem yerel hem merkezi düzeyde tarıma yönelik projelerin takipçisi olacağız."

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