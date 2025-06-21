Gaziantep'te 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "yağma" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlüyü ilçe merkezinde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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