Mozaik sanatçısı ayçiçeği tutkusunu kıyafetine ve takısına yansıttı

ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te mozaik sanatçısı Gülçin Sökücü, ayçiçeğine ilgisini takılarına ve kıyafetlerine de yansıtıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Jale Tekinalp Yücel Kültür ve Sanat Merkezi Koordinatörü Gülçin Sökücü, her yıl yüzlerce öğrenciye mozaik sanatı eğitimi verirken farklı materyallerle yaptığı eserlerle dikkati çekiyor.

Gaziantep'te birçok kişinin mozaik sanatına ilgi duymasını sağlayan Sökücü, ayçiçeğine ilgisini sadece sanat eserlerine değil kıyafetlerine ve takılarına da yansıtıyor.

Mozaik sanatıyla yaptığı şapkasında ayçiçeği figürünü kullanan Sökücü, AA muhabirine, ayçiçeğinin sanat tarihinde de yer aldığını, hayatında özel yerinin olduğunu anlattı.

Roma mozaiklerinin çoğunda ayçiçeğin ortasındaki modelin olduğuna dikkati çeken Sökücü, şöyle konuştu:

"Ayçiçeği, yapısı olarak mozaik sanatına çok yakın bir çiçek. Gövdesinde, ortadaki çember yapısında binlerce çiçeği bir arada bulunduran tek bir çiçek ama bir mozaik gibi parçalarla dolu. Birlikte hareket ediyor ve yüzünü aydınlığa, güneşe dönüyor. Bu anlamda hem birliğin hem de beraberliğin simgesidir ayçiçekleri. Sarı renkleriyle enerji verir ve dünyanın her yerinde görebilirsiniz bu çiçekleri. Mozaiklerde de çok önemli bir yeri var. Çiçeğin merkez noktasında yer alan altın oran çizgileri ve doğadaki hareketleri sanatta kullanılmış. Hayran olunmayacak gibi değil. Doğaya, ekosisteme faydalı, aynı mozaik sanatı gibi. Mozaik sanatı da aynı zamanda bir geri dönüşüm sanatı. Ayçiçeği toprağı besliyor, mozaik sanatı da geri dönüşüm çalışmalarıyla doğaya, insanlığa katkı sağlamayı hedefliyor. Bu anlamda seviyorum ayçiçeklerini."

Ayçiçeklerini hayatının her alanında kullandığını ifade eden Sökücü, "Metafor olarak da kullanmayı seviyorum. Van Gogh hayranlığım da var, o da ayçiçeklerini çok seviyordu. Doğaya bu kadar katkısı olan bir çiçeğin sevilmemesi mümkün mü?" diye konuştu.

- "Ayçiçeği, geçmişle gelecek arasında bir köprü gibi aslında"

Her yıl yüzlerce öğrenciye mozaik eğitimi verdiğini anlatan Sökücü, "Ayçiçeklerine güneşin çiçekleri diyorum, aynı öğrencilerim gibi." dedi.

Sökücü, sözlerini şöyle tamamladı:

"Benim için böyle bir metafor aslında ayçiçekleri. Çiçeğin orta kısmında yer alan çizgileri, 2 bin yıl önceki mozaiklerin üzerinde görebiliyorsunuz. Ayçiçeği, geçmişle gelecek arasında bir köprü gibi aslında. Bizim yaptığımız da aslında geçmişle gelecek arasında köprü oluşturmak, bu anlamda da bağlayıcı. Sadece Roma mozaiklerinde değil birçok motifte ayçiçeğinin ortasında gördüğünüz motif mutlaka vardır. Ayçiçeği, hayatımın her alanında var, bana güneşin kızı diyenler de var ama mahlasım ayçiçeği."