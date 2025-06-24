Gaziantep'te 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Bu kapsamda "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B, Şehitkamil ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

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