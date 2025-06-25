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        Gaziantep'te mahalleler arası futbol turnuvası başladı

        Gaziantep'te 25 mahallenin yer aldığı futbol turnuvası düzenlenen törenle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 22:24 Güncelleme: 25.06.2025 - 22:35
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        Gaziantep'te mahalleler arası futbol turnuvası başladı
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        Gaziantep'te 25 mahallenin yer aldığı futbol turnuvası düzenlenen törenle başladı.

        Valilik koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Gaziantep Tüm Muhtarlar Derneği tarafından imzalanan "Muhtar Cup" protokolünün ilk ayağı olan "Futbol Turnuvası" için Yeşilkent Spor Sahası'nda açılış töreni düzenlendi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sporun yaygınlaşması için birçok tesisini kente kazandırdıklarını söyledi.

        "Spor şehri Gaziantep" için çalıştıklarını ifade eden Şahin, kulüplere destek sağladıklarını, ayrıca başarılı takımlara özel ödüller verdiklerini belirtti.

        Bir taraftan malzeme desteği verdiklerini bir taraftan yetenek taramaları yaptıklarını anlatan Şahin, "Şimdi karneler alındı, artık yaz okulları başladı. Büyükşehir olabilir, Şahinbey olabilir, Şehitkamil olabilir, mutlaka yaz okulları değerlendirilmeli. Çocuklar, eğlenerek, öğrenecek ve yazı verimli hale dönüştürecekler." diye konuştu.

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber de gelenekselleşen etkinliğe emek veren muhtarlara teşekkür etti.

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da sporun çok önemli olduğunu ve bu kapsamda sürekli destekler sağladıklarını ifade ederek, 160 bin topu çocuklara dağıtacaklarını kaydetti.

        Konuşmaların ardından projede görev alan muhtarlara plaket verildi.

        Mahalle dayanışmasını güçlendirmek, çocukları spora teşvik etmek ve ailece spor yapma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, 28 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında 25 mahalleden 4'ü kadın 28 takımla 420 oyuncu mücadele edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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