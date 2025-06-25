Gaziantep'te mahalleler arası futbol turnuvası başladı

Gaziantep'te 25 mahallenin yer aldığı futbol turnuvası düzenlenen törenle başladı.

Valilik koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Gaziantep Tüm Muhtarlar Derneği tarafından imzalanan "Muhtar Cup" protokolünün ilk ayağı olan "Futbol Turnuvası" için Yeşilkent Spor Sahası'nda açılış töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sporun yaygınlaşması için birçok tesisini kente kazandırdıklarını söyledi.

"Spor şehri Gaziantep" için çalıştıklarını ifade eden Şahin, kulüplere destek sağladıklarını, ayrıca başarılı takımlara özel ödüller verdiklerini belirtti.

Bir taraftan malzeme desteği verdiklerini bir taraftan yetenek taramaları yaptıklarını anlatan Şahin, "Şimdi karneler alındı, artık yaz okulları başladı. Büyükşehir olabilir, Şahinbey olabilir, Şehitkamil olabilir, mutlaka yaz okulları değerlendirilmeli. Çocuklar, eğlenerek, öğrenecek ve yazı verimli hale dönüştürecekler." diye konuştu.