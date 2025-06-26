Nurdağı'nda inşaat çalışmaları devam eden rezerv bölgelerdeki duruma ilişkin toplantı

Toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 12. Bölge Şube Müdürü Gülesin Özcan, Gaziantep Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Nebihe Sarıkçıoğlu ve teknik ekip de katıldı.

Kaymakam Nurullah Cemil Erciyas ve Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda inşaat çalışmaları devam eden rezerv bölgelerdeki güncel durum ele alındı.

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