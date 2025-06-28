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        Gaziantep'te tırın çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü

        Gaziantep'te tırın motosiklete çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 13:33 Güncelleme: 28.06.2025 - 13:33
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        Gaziantep'te tırın çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü
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        Gaziantep'te tırın motosiklete çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Gazikent Mahallesi Şehit Serdar Şakır Caddesi'nde, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 27 AGA 500 plakalı tır, aynı istikamette seyreden 27 ASZ 298 plakalı motosiklete çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, motosikletteki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cesetler, kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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