Gaziantep'te baba ve kızın öldürüldüğü davada karar verildi

Merkez Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesi'nde 17 Mayıs 2023'te Mertcan Köse (25), otomobille önlerini kestiği eski kayınpederi Ertuğrul Kaya (47) ve boşandığı eşi Bilge Kaya'yı (25) pompalı tüfekle ateş ederek yaralamış, hastaneye kaldırılan baba ve kızı hayatını kaybetmişti.

Mahkeme heyeti, sanığa "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "kasten öldürme" suçundan ise 24 yıl hapis cezası verdi.

Duruşma savcısı sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık ise öldürme kastının olmadığını öne sürdü.

10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mertcan Köse, öldürülen baba ile kızın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.