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        Araban'da karpuz hasadı başladı

        Araban ilçesinde 4 bin dönümlük alanda ekilen karpuzun hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 11:34 Güncelleme: 01.07.2025 - 11:34
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        Araban'da karpuz hasadı başladı
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        Araban ilçesinde 4 bin dönümlük alanda ekilen karpuzun hasadına başlandı.

        Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, yaptığı açıklamada, sezonun çiftçilere hayırlı ve bereketli bir sezon geçirmelerini diledi.

        İlçenin ekonomisinin birçok kısmının tarıma dayalı olduğunu söyleyen Altun, Araban karpuzunun tadı ve aromasıyla bölge genelindeki birçok kentin pazar tezgahında tercih edilen karpuz cinsi olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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