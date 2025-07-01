Araban'da karpuz hasadı başladı
Araban ilçesinde 4 bin dönümlük alanda ekilen karpuzun hasadına başlandı.
Araban ilçesinde 4 bin dönümlük alanda ekilen karpuzun hasadına başlandı.
Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, yaptığı açıklamada, sezonun çiftçilere hayırlı ve bereketli bir sezon geçirmelerini diledi.
İlçenin ekonomisinin birçok kısmının tarıma dayalı olduğunu söyleyen Altun, Araban karpuzunun tadı ve aromasıyla bölge genelindeki birçok kentin pazar tezgahında tercih edilen karpuz cinsi olduğunu belirtti.
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