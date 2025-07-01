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        Gaziantep ve çevre illerden Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye tepki

        Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kilis ve Adıyaman'da protokol üyeleri, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'in karikatür çiziminin yayımlanmasına sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 14:29 Güncelleme: 01.07.2025 - 14:29
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        Gaziantep ve çevre illerden Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye tepki
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        Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kilis ve Adıyaman'da protokol üyeleri, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'in karikatür çiziminin yayımlanmasına sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yayımlanan karikatürü şiddetle kınadığını belirterek, "Milletimizin değerleriyle oynamayı, toplumsal huzurumuzu hedef almayı amaçlayan bu kirli provokasyon karşısında dimdik duracağız. İslam düşmanlığı nerede, hangi kılıkla karşımıza çıkarsa çıksın susmayacağız, sessiz kalmayacağız." ifadelerini kullandı.

        AK Parti İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu da bu tarz provokasyonlara izin vermeyeceklerini dile getirerek, "Mukaddesatımıza yönelik bu ahlaksız girişimlere asla müsamaha gösterilemez ve bu tür hadsizliği yapanlar hukuk önünde mutlaka hesap vereceklerdir." açıklamasında bulundu.

        - Şanlıurfa

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ise "Bu yayın bir eleştiri değil, doğrudan tahriktir. Hazreti Muhammed'e (SAV) yönelik yapılan bu çirkin saldırıyı, sözde mizah kisvesi altında sunulan bu saygısızlığı en sert şekilde kınıyoruz." sözleriyle tepkisini ortaya koydu.

        Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak ise yayımlanan karikatürü şiddetle kınadı.

        - Malatya

        Malatya Valisi Seddar Yavuz da inançların tartışma konusu yapıldığı hiçbir toplumda huzurun tam olarak sağlanamayacağını vurgulayarak, "Bir derginin Peygamberimizi karikatürize etmesi, toplumsal huzuru hedef alan alçak bir girişimdir." ifadesini kullandı.

        Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise Hz. Muhammed'e ve Hz. Musa'ya yönelik yapılan alçakça hakareti lanetlediğini belirterek, şunları kaydetti:

        "İfade özgürlüğü, hiç kimseye, hiç kimsenin inançlarını hedef alma hakkı vermez. İnancımıza, mukaddesatımıza ve toplumsal huzurumuza kasteden bu kirli provokasyona karşı vakarımızı, akli ve kalbi selimimizi muhafaza ederek dimdik durmaya devam edeceğiz."

        AK Parti İl Başkanı Ali Bakan da sorumsuz çevreler tarafından Hz. Muhammed'e ve Hz. Musa'ya yönelik yapılan çirkin ve alçak saldırıyı şiddetle kınadı.

        - Kilis

        Kilis Sivil Dayanışma Platformundan yapılan açıklamada, sözde karikatür yayıncılığı yapan derginin mizah kisvesi altında Müslümanların kutsalına ve değerlerine dil uzatan yayıncılık anlayışını şiddetle ve nefretle kınadıkları belirtildi.

        Açıklamada platform adına görüşlerine yer verilen Bekir Şen, "Bu tür sorumsuz girişimler, dini kimlikler üzerinden toplumsal kutuplaşmayı artırmakta ve çok kültürlü yaşamın temelini oluşturan karşılıklı saygı ilkesini zedelemektedir. İnanç özgürlüğünün güvence altına alınması, sadece bireylerin değil, toplumun ortak sorumluluğudur." görüşlerini paylaştı.

        - Adıyaman

        AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, "Peygamber Efendimizin karikatürünü yaparak, tüm İslam aleminin kutsallarına dil uzatmaya çalışıp nifak tohumları ekmeye çalışanları bir kez daha lanetliyorum." ifadesini kullandı.

        AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan da milyonlarca Müslümanın kalbini yaralayan bu kasıtlı provokasyonların, toplumsal barışı zedeleyen tehlikeli girişimler olduğunu belirtti.

        MHP Adıyaman İl Başkanlığı ise "Basın özgürlüğü kisvesi altında Peygamber Efendimize yönelik yapılan çirkin ve hadsiz saldırıları şiddetle kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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