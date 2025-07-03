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        İslahiye'de 6 ayda 315 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6 ayda çeşitli suçlardan aranan 315 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 08:54 Güncelleme: 03.07.2025 - 08:54
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        İslahiye'de 6 ayda 315 şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6 ayda çeşitli suçlardan aranan 315 şüpheli yakalandı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığının, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.

        Açıklamada, "Jandarma ve emniyetimizin çalışmalarıyla, yılın ilk 6 ayında aranması bulunan 94'ü kesinleşmiş hapis cezası olan toplam 315 şahıs yakalanmış olup, adli makamlara teslim edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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