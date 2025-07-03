Gaziantep'te işitme engelli bireylere yangın söndürme eğitimi verildi

Eğitimde, yangının çıkış nedenleri, ilk müdahale yöntemleri, yangın tüpünün doğru kullanımı ve tahliye kuralları gibi temel konular anlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, afet ve acil durumlara karşı farkındalık oluşturmak için eğitim verdi.

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