Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İletişim Fakültesi koordinasyonunda hazırlanan "Yerelden Globale Gaziantep Hikayeleri" fotoğraf sergisi açıldı.

Sanko Sanat Galerisi'nde açılan sergide 2017 yılından bu yana dijital mecralarda kent ve insan hikayeleri üreten öğrencilerin fotoğrafları yer aldı.

HKÜ Rektör Vekili ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan serginin açılmasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Emeği geçenlere teşekkür eden Küçükerdoğan, "Bu sergi, genç iletişimcilerin kentlerine, kültürlerine ve kimliklerine duydukları bağlılığın güçlü bir yansımasıdır. İletişim fakültesi olarak bizler, sadece teknik bilgi değil, aynı zamanda estetik bakış, eleştirel düşünme ve kültürel duyarlılık da kazandırmayı hedefliyoruz. Bu sergi, tam da bu amacın bir ürünü olarak doğdu." dedi,

GAFSAD Başkanı Yakup Yener, projenin bir parçası olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, sergide Gaziantep insanından doğasına her yönünü tanıtmak istediklerini kaydetti.