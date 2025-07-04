Gaziantep merkezli 6 ilde yapılan "joker" operasyonunda yakalanan 40 şüpheli tutuklandı
Gaziantep merkezli 6 ilde, motorlu taşıt sürücü belgesi sınavında usulsüzlük yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 48 şüpheliden 40'ı tutuklandı.
Gaziantep merkezli 6 ilde, motorlu taşıt sürücü belgesi sınavında usulsüzlük yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 48 şüpheliden 40'ı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 2019-2025 yıllarında kentte yapılan motorlu taşıt sürücü belgesi sınavlarına, ehliyet sahibi olmak isteyen kursiyerlerin yerine "joker" olarak giren ve aracılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı
Gaziantep merkezli 6 ilde, bu suçları işleyenlere yönelik 1 Temmuz'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 48 şüpheli gözaltına alındı. 8 zanlının ise çeşitli suçlardan cezaevinde olduğu tespit edildi.
Adreslerde yapılan aramada, tabanca, kopya çekme düzeneği, başkasına ait 3 sınav giriş belgesi, başkasına ait 2 kimlik ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 48 zanlıdan 40'ı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 8 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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