Motosiklet tutkunları Gaziantep'teki motofestte bir araya geldi

Doğa ile iç içe kamp ve festival deneyimi yaşamak üzere Gaziantep'te buluşan motosikletseverler, festival alanına kurulan stantlarda kentin kültürel değerlerini ve turizm potansiyelini tanıma imkanı buldu.

Şehitkamil ilçesindeki Alleben Göleti otopark alanında düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda motosiklet tutkunu bir araya geldi.

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