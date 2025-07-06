Gaziantep'te kesinleşmiş 15 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde hırsızlık şüphesiyle hakkında kesinleşmiş 15 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde hırsızlık şüphesiyle hakkında kesinleşmiş 15 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Oğuzeli ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında 15 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P. saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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