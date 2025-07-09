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        Gaziantep'te çocuklara yönelik robotik kodlama kursu

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çocuklara yönelik robotik kodlama eğitimi veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 12:18 Güncelleme: 09.07.2025 - 12:18
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        Gaziantep'te çocuklara yönelik robotik kodlama kursu
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çocuklara yönelik robotik kodlama eğitimi veriliyor.

        Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, teknoloji üreten bir neslin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla Karataş Kültür Merkezi'nde çocuklara küçük robotlarla robotik kodlamanın temel eğitimleri veriliyor.

        Çocukların bilişim dünyasını daha yakından tanımaları ve teknoloji dünyasının geleceğinde söz sahibi olabilmeleri için düzenlenen kursta, 6 yaşını tamamlamış çocuklarla bilgisayarsız olarak robotik kodlama temelleri atılıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Karataş Kültür Merkezi eğitmeni Canan Kültür, kursun teknolojinin başlangıç noktası olduğunu, çocukların bu konulara ilgi duyduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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