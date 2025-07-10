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        TKDK Gaziantep İrtibat Ofisinden IPARD III çağrı ilanı duyurusu

        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Gaziantep İrtibat Ofisi IPARD III Programı yeni çağrı ilanına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 10:29 Güncelleme: 10.07.2025 - 10:29
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        TKDK Gaziantep İrtibat Ofisinden IPARD III çağrı ilanı duyurusu
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        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Gaziantep İrtibat Ofisi IPARD III Programı yeni çağrı ilanına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        TKDK Gaziantep İrtibat Ofisinden yapılan açıklamaya göre, IPARD III programı kapsamında yayımlanan yeni çağrı ilanı, 42 milyon avroluk destek bütçesi sunuyor.

        Çağrı kapsamında bitkisel ürünlerin işlenmesi, arıcılık ürünlerinin işlenmesi, zanaatkarlık, yerel ürünler, kırsal turizm, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları ve yenilenebilir enerji yatırımları gibi pek çok alanda yatırım ve projenin desteklenmesi planlanıyor.

        Açıklamada, yatırımcılara 5 bin avro ile 500 bin avro arasında gerçekleştirecekleri harcamalar için yüzde 60 ila yüzde 70 arasında hibe desteği sağlanacağı, programın temel amacının Avrupa Birliği standartlarına uyumu sağlamanın yanı sıra, kırsal bölgelerdeki ekonomik çeşitliliği artırmak, istihdam yaratmak ve sürdürülebilir kalkınmayı destek olduğu belirtildi.

        Başvuruların 14 Temmuz 2025 tarihinden itibaren alınmaya başlayacağı, online proje başvuru sisteminin 18 Ağustos 2025 tarihine kadar açık olacağı, dosyaların fiziki olarak irtibat ofisine teslimi için ise son tarihin 1 Eylül 2025 olduğu ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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